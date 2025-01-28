BM: Esad suç kanıtlarını imha etmiş

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Anadolu Ajansı’na konuşan Petit, “Rejim düşmeden ve aktörleri kaçmadan önce birçoğunun delilleri yok ettiğini de biliyoruz. Yakılmış belgelerin parçalarını, parçalanmış sabit diskleri gördük. Açıkça bu delillerin çoğunu yok etme girişimi oldu ancak hala çok fazla delil var” dedi. Esad döneminde işlenen suçlara ilişkin kanıtlarının bulunduğu alanlara veya doğrudan bazı kanıtlara erişemediklerini belirten Petit, bunun için geçici Şam hükümetinden izin istediklerini ve cevap beklediklerini kaydetti.