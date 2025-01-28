×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BM: Esad suç kanıtlarını imha etmiş

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Esad#Suriye
BM: Esad suç kanıtlarını imha etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması Başkanı Robert Petit, Suriye’de Beşar Esad rejiminin, devrilmeden önce işledikleri suçların delillerini yok ettiğini ancak hâlâ çok fazla kanıt olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Anadolu Ajansı’na konuşan Petit, “Rejim düşmeden ve aktörleri kaçmadan önce birçoğunun delilleri yok ettiğini de biliyoruz. Yakılmış belgelerin parçalarını, parçalanmış sabit diskleri gördük. Açıkça bu delillerin çoğunu yok etme girişimi oldu ancak hala çok fazla delil var” dedi. Esad döneminde işlenen suçlara ilişkin kanıtlarının bulunduğu alanlara veya doğrudan bazı kanıtlara erişemediklerini belirten Petit, bunun için geçici Şam hükümetinden izin istediklerini ve cevap beklediklerini kaydetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#Esad#Suriye

BAKMADAN GEÇME!