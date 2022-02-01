BM duyurdu: En uzun şimşek rekoru kırıldı!

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Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 yıl önce meydana gelen ve tek seferde 770 kilometreye ulaşan şimşeğin yeni bir dünya rekoru kırdığı açıklandı.

3 EYALETİ KAPLADI

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre 29 Nisan 2020'de meydana gelen şimşek Mississippi, Louisiana ve Teksas olmak üzere 3 eyaleti kaplayacak büyüklükteydi.

Bundan bir önceki rekor 2018 yılında Brezilya'da kırılmıştı. ABD'deki şimşek çakmasının Brezilya'dakinden 60 kilometre daha uzun olduğu belirlendi.

OLAĞANÜSTÜ KAYITLAR

Şimşek çakmalarının uzunluğunu ve süresini tespit etmek için kullanılan teknoloji, son yıllarda önemli ölçüde iyileşti ve artık bir zamanlar norm olandan çok daha büyük kayıtlara olanak sağlıyor.



BM'nin aşırı hava ve iklim olaylarından sorumlu yetkilisi Randall Cerveny, "Bunlar tekil şimşek çakmalarından elde edilen olağanüstü kayıtlar. Muhtemelen daha da aşırı uçlar var ve yıldırım algılama teknolojisi geliştikçe bunları gözlemleyebileceğiz" dedi.



TÜM KAYITLAR SAKLANIYOR

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BM sıcaklık, yağış ve rüzgar dahil olmak üzere hava ve iklimle ilgili istatistikler için resmi küresel kayıtlar tutuyor. Tüm kayıtlar, BM Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'nde saklanıyor. Arşiv şu anda yıldırımla ilgili iki uç nokta daha içeriyor.

Bunlardan biri, 1975'te Zimbabve'de bir kulübeye yıldırım düşmesi ve 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle meydana gelmişti.

Diğer olayda ise 1994 yılında Mısır'ın Dronka kentinde petrol tanklarına yıldırım düşmüş ve 469 kişi hayatını kaybetmişti.