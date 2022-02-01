BM duyurdu: En uzun şimşek rekoru kırıldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildiSon dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 47 kente uyarı: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Görenler inanamadı Apartman duvarsız kaldı... Duvarı çalmışlarGörenler inanamadı! Apartman duvarsız kaldı... 'Duvarı çalmışlar'#Apartman
TikTokta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlarTikTok'ta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlar#Tiktok
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üzerime düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üzerime düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Ülkeyi karıştıran transfer 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...Ülkeyi karıştıran transfer! 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...#Transfer
HABERLERDünya Haberleri

BM duyurdu: En uzun şimşek rekoru kırıldı!

#ABD#Şimşek#REKOR
BM duyurdu: En uzun şimşek rekoru kırıldı

Birleşmiş Milletler, ABD'de 2 yıl önce meydana gelen 770 kilometrelik bir şimşekle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 yıl önce meydana gelen ve tek seferde 770 kilometreye ulaşan şimşeğin yeni bir dünya rekoru kırdığı açıklandı.

3 EYALETİ KAPLADI

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre 29 Nisan 2020'de meydana gelen şimşek Mississippi, Louisiana ve Teksas olmak üzere 3 eyaleti kaplayacak büyüklükteydi.

Bundan bir önceki rekor 2018 yılında Brezilya'da kırılmıştı. ABD'deki şimşek çakmasının Brezilya'dakinden 60 kilometre daha uzun olduğu belirlendi.

OLAĞANÜSTÜ KAYITLAR

Şimşek çakmalarının uzunluğunu ve süresini tespit etmek için kullanılan teknoloji, son yıllarda önemli ölçüde iyileşti ve artık bir zamanlar norm olandan çok daha büyük kayıtlara olanak sağlıyor.

BM'nin aşırı hava ve iklim olaylarından sorumlu yetkilisi Randall Cerveny, "Bunlar tekil şimşek çakmalarından elde edilen olağanüstü kayıtlar. Muhtemelen daha da aşırı uçlar var ve yıldırım algılama teknolojisi geliştikçe bunları gözlemleyebileceğiz" dedi.

TÜM KAYITLAR SAKLANIYOR

Haberin Devamı

BM sıcaklık, yağış ve rüzgar dahil olmak üzere hava ve iklimle ilgili istatistikler için resmi küresel kayıtlar tutuyor. Tüm kayıtlar, BM Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'nde saklanıyor. Arşiv şu anda yıldırımla ilgili iki uç nokta daha içeriyor.

Bunlardan biri, 1975'te Zimbabve'de bir kulübeye yıldırım düşmesi ve 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle meydana gelmişti.

Diğer olayda ise 1994 yılında Mısır'ın Dronka kentinde petrol tanklarına yıldırım düşmüş ve 469 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Şimşek#REKOR

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19