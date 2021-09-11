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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

BM 'den Türkiye'e övgü: Dünyaya örnek oluyorlar

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BM 'den Türkiye'e övgü: Dünyaya örnek oluyorlar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye "ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından" dolayı övgüde bulunarak "Türkiye nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle dünyaya örnek oluyor." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin Türkiye'ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti'ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü." denildi.

Türkiye'nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi'nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye'yi övdüğü vurgulandı.

Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE DESTEK VERİN ÇAĞRISI

Türkiye'deki mültecilere yasal çalışma fırsatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama da dahil ulusal sağlık hizmetlerine de erişim sağladığını anımsatan Grandi, "Bağışçılar da (Donör ülkeler) adım atmalı ve sadece mültecilere değil, onlara cömertçe ev sahipliği yapan Türk halkına da yardım etmelidir." çağrısı yaptı.

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Açıklamada ayrıca, Grandi'nin Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile toplantılar yaptığı kaydedildi.

Grandi, Ankara ve Şanlıurfa ziyaretlerinin ardından dün de Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

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