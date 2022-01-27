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BM: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında kalan 700 çocuk mahkum var

#BM#DEAŞ#YPG
BM: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında kalan 700 çocuk mahkum var

Suriye'nin Haseke bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile hapishaneden firar eden terör örgütü DEAŞ arasında çatışmalar sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları yetkilileri hapishanede tutuklu bulunan ve yaşları 12 civarında olan 700 çocuğunun, hapishanede ‘kaos ve katliamın’ ortasında kaldığını açıkladı.

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Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasında 20 Ocak’ta hapishaneye saldırılarla başlayan çatışma devam ederken BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), bu çatışmanın ortasında kalan hapishanedeki yaşları 12 civarında olan 700 çocuğun durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı. BM, 57’ye yakın ülkeye mensup bu çocukların hapishanedeki kaos ve katliamın ortasında kaldıklarını kaydetti. 

BM Özel Raportör Fionnuala Ni Aolain, ülkelere, Suriye'de tutuklu bulunan tüm genç vatandaşlarını acilen ülkelerine geri getirme çağrısında bulunarak bu çocukların burada çatışan teröristlerden doğduklarını ifade etti. BM uzmanı, cezaevi koşullarında tutuklu bulunan yüzlerce erkek çocuğuna yönelik muamelenin, çocuğun onuruna ve her çocuğun onurlu bir şekilde muamele görme hakkına bir hakaret olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kamplarında ve hapishanelerinde geçen yıl 57’ye yakın ülkenin vatandaşının tespit edildiğini vurguladı.

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#BM#DEAŞ#YPG

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