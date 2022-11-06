BM COP27 İklim Zirvesi Mısır'da başladı

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi (COP27) başladı.

Yaklaşık 120'den fazla dünya lideri ile 40 binden fazla katılımcının yer almasının beklendiği zirve, 18 Kasım'a kadar sürecek. COP26'nın başkanlığını üstlenen Alok Sharma, açılış konuşmasının ardından başkanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'ye devretti.

Konuşmasında dünya liderlerine seslenen Sharma, "Kömürü ve emisyonu azaltma taahhüdünde bulundunuz. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali destekte bulunma sözü verildi. Bunu yapmak zorundayız. Tüm bunlar, sürecin güvenilirliği ile ilgili. Ve tüm bu çok taraflı süreç, sözlerin yerine getirilmesiyle devam edecek" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon, yaşam maliyetleri ve enerji krizi nedeniyle İklim Değişikliği sorununa gerekli önemin verilmediğinden bahseden Sharma, "dikkatlerin dağılması" konusunda hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Haberin Devamı

COP27, yarın devlet ve hükümet liderleri tarafından düzenlenecek toplantıların ardından yapılan kısa konuşmaların yer alacağı "dünya Liderleri Zirvesi" ile devam edecek.