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BM Ankara’dan destek bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#BM#Yardım
BM Ankara’dan destek bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

İsrail’in uluslararası camiada suçlamaları nedeniyle bazı ülkelerin finansal katkı vermeyi kestiği Birleşmiş Milletler Filistin ajansı (UNRWA), Türkiye’den destek istiyor.

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Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen UNRWA Genel Direktörü Phillippe Lazzarini, finansal kesintilerin genel anlamda eğitim ve sağlık alanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN YARDIMI 25 MİLYON DOLAR

Lazzarini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde hem Türkiye’den daha fazla destek istediklerini hem de başka ülkelerin desteklerinin artması için yardım beklentisini dile getirdiğini belirtti. UNRWA, Ocak ayında İsrail tarafından yöneltilen suçlamaların ardından pek çok ülkenin kesintilerine maruz kaldı. Ana finansörlerden ABD ve İngiltere hâlâ finansal destek vermiyor. Lazzarini Türkiye’nin örgüte desteğinin yemek ve diğer yardımlarla birlikte yaklaşık 25 milyon dolar oldugunu söyledi. ABD’nin desteğini kesmesiyle örgütün açığı ise yaklaşık 180 milyon dolar.

 

 

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#Türkiye#BM#Yardım

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