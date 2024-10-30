BM ajansını kapatma kararından sonra İsrail’e tepki yağıyor

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ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Çin, Rusya, Ürdün, Norveç gibi pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar Knesset’in kararını kınadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eleştirilere yanıt olarak, “insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu” açıkladı.

NE ANLAMA GELİYOR

3 ay sonra yürürlüğe girecek olan yasa UNRWA’nın İsrail’in “egemenlik alanı” içerisinde temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da faaliyet yürütmesine engel oluyor. Böylece halihazırda tüm yardımların İsrail’in kontrolünde olduğu Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da milyonlarca Filistinli için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetler tamamen durma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs’ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün’de Filistinli mültecilere destek olan; çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın alternatifi bulunmuyor.

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ABD BİLE TEPKİLİ

Netanyahu hükümeti, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşının ilk günlerinden beri BM ajansını, “terörle işbirliği” yapmakla suçluyor. UNRWA’nın 14 çalışanının “7 Ekim Hamas saldırılarına katıldığını” iddia eden İsrail yönetimi, bugüne kadar iddiasını destekleyecek yeterli kanıt sunmadı. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “İsrail hükümetinin UNRWA’ya karşı elinde tuttuğunu iddia ettiği bilgileri paylaşmadığını” söyledi. İsrail’in kararla BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini belirten UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunun eğitimden mahrum bırakılacağını ve tüm bir neslin riske atılacağını vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuyu BM Genel Kurulu’nun gündemine taşıyacağını belirtti.

DIŞİŞLERİ: UNRWA’YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun, UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada “İsrail UNRWA’yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır. Türkiye, ajansı desteklemeyi sürdürecektir” denildi.