BM, Afganistan'dan 120 personelini daha tahliye etti
Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'daki 120 personelini daha Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye ettiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler, Afganistan'dan 120 personelini daha Kazakistan'a tahliye etti
Kazinform'un haberine göre, BM'nin Afganistan'daki 120 uluslararası personelini taşıyan ikinci uçak Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'na indi.
BM'nin Afganistan'daki yaklaşık 140 uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın 18 Ağustos'ta Almatı'ya indiği kaydedilmişti.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'daki iç siyasi krizin tırmanması nedeniyle BM'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak
Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulunduğunu ve durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak faaliyetlerini Almatı'da sürdüreceklerini açıklamıştı.