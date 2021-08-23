MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM, Afganistan'dan 120 personelini daha tahliye etti
GeriDünya BM, Afganistan'dan 120 personelini daha tahliye etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

BM, Afganistan'dan 120 personelini daha tahliye etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM, Afganistan'dan 120 personelini daha tahliye etti

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'daki 120 personelini daha Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Afganistan'dan 120 personelini daha Kazakistan'a tahliye etti

Kazinform'un haberine göre, BM'nin Afganistan'daki 120 uluslararası personelini taşıyan ikinci uçak Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'na indi.

BM'nin Afganistan'daki yaklaşık 140 uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın 18 Ağustos'ta Almatı'ya indiği kaydedilmişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'daki iç siyasi krizin tırmanması nedeniyle BM'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak

Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulunduğunu ve durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak faaliyetlerini Almatı'da sürdüreceklerini açıklamıştı.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi