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HABERLERDünya Haberleri

BM Afganistan'daki korkunç tabloyu duyurdu

#BM#Afganistan#Dünya
BM Afganistandaki korkunç tabloyu duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın, en temel insan haklarının dahi tehdit altında olduğu ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, ülkeden, ailelerin çocuk satışı da dahil olmak üzere çaresizce önlemlere başvurduğu yolunda haberler geldiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların aileler tarafından zorla evlendirildiklerine ve çalıştırıldıklarına da dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrıca Taliban rejiminin Afganistan'da 70'den fazla kişiyi yargısız infaz yaparak öldürdüğü yolunda inandırıcı kanıtlar olduğunu açıkladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkede yeniden yönetimi ele geçirmesi sonrası, birçok ülke Afganistan'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlar nedeniyle ülkede bankacılık sektörü çökmüş, Afganistan'a dış yardımlar da azalmıştı.

Afganistan'da Ağustos ayından bu yana kamu çalışanlarına maaş ödenmiyor.

Kızılhaç, ülkede sağlık hizmetlerinin tamamen çökmesini önlemek için 18 hastanede 5 bin sağlık çalışanının maaşlarını ödüyor.

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Afganistan'da Taliban yönetiminde kadınlar ve kız çocuklarının nasıl ve hangi koşullarda eğitim alabilecekleri ve çalışabilecekleri de belirsiz.

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