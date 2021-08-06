BM açıkladı: Koronavirüs salgınını yenmek için 11 milyar doz aşıya ihtiyaç var!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya nüfusunun yüzde 70'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Guterres, Uluslararası COVID-19 Aşı İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, mevcut aşılara direnebilecek ve ulusal aşılama çabalarını baltalayacak başka varyantların ortaya çıkmasını önlemek için aşıların her yere ve herkese mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerektiğini bildirdi.

"Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var." diyen Guterres, bunun salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Guterres, aşının eşit dağıtımı için üretimin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun koordinasyon ve uygulaması için de G20 seviyesinde acil görev gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DÜNYA GENELİNDE 4 MİLYAR 250 MİLYON DOZDAN FAZLA KOVİD-19 AŞISI YAPILDI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 710 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 485 milyon 286 bin ile Hindistan, 347 milyon 380 bin ile ABD, 142 milyon 560 bin ile Brezilya, 92 milyon 700 bin ile Almanya, 90 milyon 770 bin ile Japonya, 85 milyon 490 bin ile İngiltere, 74 milyon 640 bin ile Fransa, 74 milyon 241 bin ile Türkiye, 69 milyon 660 bin ile İtalya, 69 milyon 540 bin ile Endonezya, 68 milyon 90 bin ile Meksika, 63 milyon 110 bin ile Rusya ve 57 milyon 140 bin ile İspanya izledi.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 241 bin 73 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 274 bin 488 kişiye ilk doz, 27 milyon 793 bin 961 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 200 milyon 457 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 263 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





AFRİKA'DA İHTİYAÇ DUYULAN KOVİD-19 AŞISININ SADECE YÜZDE 10'U KITAYA ULAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da ihtiyaç duyulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece yüzde 10'unun kıtaya ulaşabildiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta genelinde 820 milyon aşıya ihtiyaç duyulurken bunun sadece 82 milyonunun kendilerine ulaştığını belirtti.

Moeti, "Afrika'ya aşı temininde tünelin sonunda bir ışık var ama bu söndürülmemeli." dedi.

1,3 milyarı aşan nüfusuyla kıtanın yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydeden Moeti, yeterli aşının temin edilememesi durumunda vakaların artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

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