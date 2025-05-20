BM açıkladı: Gazze için en kritik 48 saat! İnsani yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi yetkilileri, bugün yaklaşık 100 yardım aracının bölgeye girişine izin verildiğini belirtti. Açıklamada, 11 haftadır devam eden abluka altındaki Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekildi.

BM'nin bu veriye nasıl ulaştığına ilişkin soruyu yanıtlayan Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var" dedi. Bugün Gazze'ye 100 kamyon gönderilmesini umduğunu belirten Fletcher, "Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.

BBC radyosuna demeç veren Fletcher, sınırda bekleyen gıda ve tıbbi malzemelerin henüz halka ulaştırılamadığını ifade etti. Özellikle bebek maması sıkıntısının kritik boyutlara ulaştığı belirtilen açıklamada, iki gün içinde yardım ulaşmaması durumunda 14.000 bebeğin hayati risk taşıdığı uyarısını yaptı.

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GAZZE'YE 100 KAMYON GİRECEK

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'ye bugün yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderilmesine izin verildiğini duyurdu. Laerke, dün 9 kamyonun girişine izin verildiğini, ancak bunlardan sadece 5'inin Gazze'ye geçtiğini söyledi.

Laerke, "Bugün daha fazla kamyonun girmesi için talepte bulunduk ve onay aldık, dün onaylanandan çok daha fazla. Yaklaşık 100" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Lojistik nedenlerden dolayı 4'ü içeri giremedi. Geçişin farklı aşamaları var" dedi. Laerke, söz konusu kamyonların bebek maması ve çocuklara yönelik gıda ürünleri içerdiğini sözlerine ekledi.

Laerke, Gazze'ye giren 5 yardım kamyonunun şu anda hala "İsrail kontrolü altında" olduğunu ve kontrollerin son aşamasına tabi tutulduğunu söyleyerek, "Bir sonraki adım bunları toplamak ve ardından mevcut sistem üzerinden dağıtımını gerçekleştirmek olacak" açıklamasını yaptı.