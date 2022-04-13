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BM acı bilançoyu duyurdu: Ukrayna’da savaşın başından bu yana bin 892 sivil öldü

#Birleşmiş Milletler#Ukrayna Savaşı#Ukrayna
BM acı bilançoyu duyurdu: Ukrayna’da savaşın başından bu yana bin 892 sivil öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar bin 892 sivilin hayatını kaybettiğin, 2 bin 558 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının verilerine ilişkin raporu yayınladı. Şubat ayından bu yana en az bin 892 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, 2 bin 558 kişinin de yaralandığı bilgisi yer aldı. Hayatını kaybedenlerin 478’inin erkek, 308’inin kadın, 30’unun kız çocuğu ve 52’sinin erkek çocuğu aktarılan raporda, “Sivil kayıpların büyük bir kısmı, geniş etki alanına sahip silahlarla yapılan saldırılar sonucu yaşandı” denildi.

Ayrıca raporda, Mariupol gibi bazı noktalardaki verilerin geç aktarılması nedeniyle gerçek verilerin çok daha yüksek olabileceği ifade edildi.

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#Birleşmiş Milletler#Ukrayna Savaşı#Ukrayna

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