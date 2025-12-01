×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

BM, AB'deki göçmen ve mülteci tartışmalarından endişeli

Güncelleme Tarihi:

#BM#AB Göçmen Politikası#Avrupa Komisyonu
BM, ABdeki göçmen ve mülteci tartışmalarından endişeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 17:47

Avrupa Birliği'nde (AB) uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere yönelik hayat kurtarıcı eylemler ile yardımların suç sayılması riskinin ciddi şekilde arttığını belirten Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, bununla ilgili tartışmalardan endişeli olduklarını kaydetti.

Haberin Devamı

BM raportörleri, AB'de korumaya ihtiyaç duyanlara yardımın suç sayılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AB'nin göçmen kaçakçılığıyla ilgili önerilen mevzuat ve bunun uluslararası insan hakları hukukuyla uyumluluğu hakkındaki tartışmaları konusunda endişeliyiz." denilen açıklamada, açıkça tanımlanmış zorunlu bir insani muafiyet olmadan, insan ticareti mağdurları, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve çocuklar dahil uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik hayat kurtarıcı eylemlerin ve yardımların suç sayılması riskinin ciddi şekilde arttığına işaret edildi.

Avrupa Komisyonu'nun, 28 Kasım 2023'te, şu anda Avrupa Parlamentosu tarafından incelenen revize edilmiş "Kolaylaştırma Yönergesi" için bir önerinin yayımladığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Revize edilen yönerge, hayatları veya güvenlikleri tehlikede olan kişilere yardım eden ve onları koruyan kişileri suçlu ilan etme riski taşıyor. Zorunlu bir insani muafiyet, BM'nin göçmen kaçakçılığına karşı protokolünün yanı sıra sıkıntılı durumlarda bulunan ve hayatları tehlikede olan kişilere yardım etme konusundaki uluslararası hukuk yükümlülükleriyle uyumlu olacaktır."

BM, ABdeki göçmen ve mülteci tartışmalarından endişeli

'HAKLARI KORUMAK İÇİN ÇALIŞANLARA DÜŞMANLIK ARTTI'

Avrupa'da, mültecilere, göçmenlere ve onların insan haklarını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik düşmanlığın arttığı vurgulanan açıklamada, "Avrupa'da sivil toplum alanı daralırken, insan hakları savunucuları ve sivil toplum giderek daha fazla cezai kovuşturmaya maruz kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Gözden KaçmasınJaponyada Müslüman mezarlığı tartışmasıJaponya'da Müslüman mezarlığı tartışmasıHaberi görüntüle

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ni, göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara, insan ticareti ve diğer ciddi insan hakları ihlalleri mağdurlarına, insani nedenlerle ve kar amacı gütmeden yardım eden kişileri cezai sorumluluktan muaf tutmak için bağlayıcı bir insani muafiyet maddesi ekleme çağrısı yer aldı.

Haberin Devamı

BM, ABdeki göçmen ve mülteci tartışmalarından endişeli

BM'DE BAĞIMSIZ ÖZEL MEKANİZMA: BM RAPORTÖRLERİ

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Gözden KaçmasınTrumptan iltica kararı: ABD başvuruları durdurmayı planlıyorTrump'tan 'iltica' kararı: ABD başvuruları durdurmayı planlıyorHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİranda hava kirliliği nedeniyle tatil ilan edildiİran'da hava kirliliği nedeniyle tatil ilan edildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAslan, kafesine giren ziyaretçiyi öldürdüAslan, kafesine giren ziyaretçiyi öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#BM#AB Göçmen Politikası#Avrupa Komisyonu

BAKMADAN GEÇME!