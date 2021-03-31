MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
GeriDünya BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 1-12 Nisan tarihlerinde Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Bozkır'ın gelecek hafta Ankara'yı ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini söyledi.

Bozkır'ın, TBMM'de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacağını ifade eden Varma, Genel Kurul Başkanı'nın Türkiye'deki BM ekibi ile de bir araya geleceğini belirtti.

Varma, Bozkır'ın Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya geleceğini ve Türkiye ziyaretinin ardından Katar ve Azerbaycan'a gideceğini kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi