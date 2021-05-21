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HaberlerDünya HaberleriBM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz'
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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 03:05 | Son Güncelleme:

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz'

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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Gazze'de ateşkes umut verici, ateşkesin uygulanmasını bekliyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin umut verici olduğunu belirterek, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini söyledi.

Bozkır, BM Genel Kurulu'nda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin arasında yaşanan kriz karşısında birlik olamaması ve sessiz kalması nedeniyle BM Genel Kurulu'nu topladığını belirten Bozkır, bu toplantıda güçlü mesajlar verildiğini ve siyasi irade konusunda rüzgarı arkalarına aldıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkese varılmasının umut verici olduğunu dile getiren Bozkır, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini kaydetti.

Bozkır, Genel Kurul'daki Filistin toplantısının da ateşkes ilan edilmesinde etkili olduğunu vurgulayarak, ateşkes haberinden mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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