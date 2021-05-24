AA
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Pakistan'ı ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek Bozkır, Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.
Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.
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