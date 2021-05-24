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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Pakistan'ı ziyaret edecek

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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Pakistan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek Bozkır, Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.

Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.

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