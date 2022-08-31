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BM: 6 milyon Afgan açlıkla karşı karşıya

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#Birleşmiş Milletler#Afganistan#Açlık
BM: 6 milyon Afgan açlıkla karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, son 1 yıldır Taliban yönetimi altında bulunan Afganistan’daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunum yaptı. Griffiths, Afganistan’da derinleşen yoksulluğa dikkat çekerek ülkedeki 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekonomik kalkınma için bağışçı ülkelere fon sağlamaları çağrısında bulunan Griffiths, Afganların önümüzdeki kışı atlatabilmesi için acilen 770 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti. Ülkenin nüfusu ise 40 milyon.

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#Birleşmiş Milletler#Afganistan#Açlık

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