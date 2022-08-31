BM: 6 milyon Afgan açlıkla karşı karşıya

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, son 1 yıldır Taliban yönetimi altında bulunan Afganistan’daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunum yaptı. Griffiths, Afganistan’da derinleşen yoksulluğa dikkat çekerek ülkedeki 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekonomik kalkınma için bağışçı ülkelere fon sağlamaları çağrısında bulunan Griffiths, Afganların önümüzdeki kışı atlatabilmesi için acilen 770 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti. Ülkenin nüfusu ise 40 milyon.