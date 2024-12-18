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BM: 2025’te 1 milyon Suriyeli dönebilir

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#BM#Suriyeli#Geri Dönüş
BM: 2025’te 1 milyon Suriyeli dönebilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin devrilmesinin ardından, 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık bir milyon mültecinin Suriye’ye dönmesinin beklendiği aktarıldı.

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 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Rema Jamous Imseis, Cenevre’de düzenlenen basın brifinginde “Önümüzdeki yılın ocak ve haziran ayları arasında bir milyon civarında Suriyelinin geri döneceğini tahmin ediyoruz” dedi.

‘ZORLA YOLLAMA OLMAZ’

Son gelişmelerin, Suriye’deki göç krizinin nihayet çözülmesi için bir umut olduğunu söyleyen Imseis, “Rejimin değişmesi orada yaşayan insani krizin sona ereceği anlamına gelmiyor” uyarısında bulundu. Suriye’deki zorlukların halen devam ettiğine dikkat çeken BM yetkilisi, “Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler duyarlı olmalı. Kimse zorla Suriye’ye geri gönderilmemeli ve Suriyelilerin sığınma hakkına erişimleri korunmalı. İnsanlar bir gecede çantalarını toplayıp harap olmuş bir ülkeye geri dönemez” dedi. Esad’ın çöküşünün ardından bir dizi Avrupa ülkesi Suriyelilerden gelen sığınma taleplerini donduracaklarını açıklamış, aşırı sağ partilerin de mültecilerin geri gönderilmesi için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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#BM#Suriyeli#Geri Dönüş

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