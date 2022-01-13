BM, 2010 Haiti depreminin 12'nci yılında hayatını kaybedenleri andı

Haiti’de 12 Ocak 2010’da Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aralarında BM çalışanları da dahil binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin 12’nci yıl dönümü nedeniyle BM kurumlarına ait sosyal medya hesaplarından paylaşım ve açıklamalar yapılarak hayatını kaybedenler hatırlandı.
"ASLA UNUTULMAYACAKLAR"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını belirterek, “12 yıl önce, yıkıcı bir deprem Haiti'de BM ailesinin 102 üyesi de dahil olmak üzere yüz binlerce can aldı. Bugün ve her gün, kurbanları anıyor ve çalışmalarımızla miraslarını onurlandırıyoruz. Asla unutulmayacaklar” ifadelerini kullandı.
BM TAZİYELERİNİ SUNDU
Aynı dayanışma duygusunun, Haitililerin, Haiti’de 2021’in ağustos ayında meydana gelen depreme ‘derhal yanıt vermesini’ de sağladığı da belirtilirken, kurbanların ailelerine BM’nin taziyeleri iletildi. Son olarak açıklamada, “Haiti için daha parlak bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için Haiti halkı ve ülkenin dostları ve destekçileri ile birlikte çalışma taahhüdümüzü de yeniliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) da depremin yıldönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, “12 yıl önce bugün, Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremde 250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bugün ve her gün, kurbanları anıyor ve Haiti'yi toparlanma, istikrar ve refah yolunda destekliyoruz” denildi.