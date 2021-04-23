BM: 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabilir

Akdeniz'in düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot trajedileri ile ilgili Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama yapıldı.

BM, Akdeniz'de Libya açıklarında son bir kaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi de yer almıştı

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