Blue Origin firmasına ait roketin motor testi sırasında patlama

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:29

Blue Origin'e ait "New Glenn" roketinin fırlatma rampasında yapılan motor testi sırasında patlama meydana geldi.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'e ait "New Glenn" roketinin motor testi sırasında korku dolu anlar yaşandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki bir rampada gece gerçekleştirilen test esnasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmazken, çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Şirketin kurucusu Jeff Bezos, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" ifadelerini kullandı. Blue Origin’in rakibi SpaceX’in CEO'su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz" dedi.

