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Blue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü

#Blue Origin#Uzay#Turist

Ünlü milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, uzaya ilk kez 6 kişilik mürettebat ile yaptığı üçüncü turistik uçuşu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Mürettebatta uzaya çıkan ilk ABD’li olan Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley’de yer aldı.

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Amazon'un kurucusu ve sahibi milyarder iş adamı Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin yine bir ilke imza attı. Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard roketi ABD’nin Texas eyaletinden fırlatılarak, uzaya üçüncü turistik uçuşunu gerçekleştirdi. NS-19 ismi verilen uçuş yaklaşık 11 dakika sürerken, ilk kez 6 kişilik mürettebat uzaya gönderildi. Uçuşa katılan mürettebat arasında uzaya giden ilk ABD’li ve ikinci insan olan Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley yer aldı. Shepard’a eski Amerikan futbolu oyuncusu ve televizyon sunucusu Michael Strahan, uzay endüstrisinde yatırımcı olan Dylan Taylor, yatırımcı Evan Dick, Bess Ventures isimli şirketin kurucusu Lane Bess ve oğlu Cameron Bess eşlik etti.

Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü

İLK KEZ EBEVEYN VE ÇOCUK UZAYA GÖNDERİLDİ

Bess ikilisi, uzaya giden ilk ebeveyn-çocuk olarak da tarihe geçerken, Shepard ve Strahan’ın uçuşta misafir olarak yer aldığı ve para ödemediği aktarıldı. Uçuşun ardından mürettebat başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Blue Origin, son uçuş ile bu yıl toplam 14 kişiyi uzaya göndermiş oldu.

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Şirketin temmuz ayındaki ilk mürettebatlı uçuşunda, Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki kadın havacı Wally Funk, ekim ayındaki ikinci uçuşunda ise Star Trek'te Kaptan James Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki William Shatner yer almıştı. Söz konusu ilk iki uçuş 4 kişilik mürettebatla gerçekleştirilmiş, Shatner ise uzaya çıkan en yaşlı kişi unvanını almıştı.

Öte yandan Blue Origin’in geliştirdiği roketlere verdiği “New Shepard” ismi konusunda 1961 yılında uzaya çıkan ve Yuri Gagarin’den sonra bunu gerçekleştiren ikinci insan olan Alan Shepard’dan esinlenmiştir.

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#Blue Origin#Uzay#Turist

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