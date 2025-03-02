Son dakika... Blue Ghost Ay'a ulaştı, ilk görüntü geldi...

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NASA ve Intuitive Machines ortaklığıyla geliştirilen Blue Ghost isimli özel uzay aracı ABD saati ile 03:34'te aya iniş yaptı. Aracın içinden ilk görüntü geldi.



AFP'nin geçtiği bilgilere göre, CEO Jason Kim de başarılı inişi doğruladı. Şirketin, Texas'taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, uzay aracının otonom olarak Ay'a iniş yaptığı belirtildi.

15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve Ay yörüngesine 13 Şubat'ta giren Blue Ghost, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren şirkete ait uzay aracı "Blue Ghost"un, Ay'dan toz toplaması ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapması hedefleniyor.

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Blue Ghost Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı olarak tarihe geçti. Daha önce Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran tek özel uzay aracı, Intuitive Machines uzay araştırma şirketinin "Odysseus" adlı uzay aracı olmuştu.



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Firefly Aerospace, dün Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınlamıştı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.



SpaceX, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace'in uzay aracı Blue Ghost ile Japonya'nın Ispace firmasının "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

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Resilience'ın Ay'a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay'ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris'e inmeyi hedefleyecek.