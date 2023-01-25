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Bloomberg'den tepki çeken Türkiye analizi... Skandal Erdoğan çağrısı!

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#Türkiye#İsveç#NATO
Bloombergden tepki çeken Türkiye analizi... Skandal Erdoğan çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 14:56

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. Bu provokatif eylem ile gerilen Türkiye - İsveç ilişkileri dünya basının da gündeminde. Erdoğan bu eylem üzerine İsveç'e NATO kapısını kapatırken ABD merkezli Bloomberg'den tepki çeken bir Türkiye analizi geldi.

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İsveç'teki skandal eylem dünyanın gündemindeki yerini konuyor. ABD'nin önde gelen yayın kurumlarından Bloomberg, Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren bir yazı yayınladı.

'NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı kaleme alan Bloomberg, Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'dan talepleri nedeniyle 'kafa tutan ülke' benzetmesi yaptı.

'NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli' denilen yazının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtildi.

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Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

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'Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı.'

'NATO LİDERLERİ ERDOĞAN'A BASKI YAPMALI'

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

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'ERDOĞAN NATO TOPLANTILARINDAN DIŞLANMALI'

Erdoğan direnirse ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısını da içeren yazıda, Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi.

'İTTİFAKA ZARAR VEREN ÜLKE MÜTTEFİK DEĞİLDİR'

Yazı, 'Mesaj açık olmalı: grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir' ifadesiyle sona erdi.

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#Türkiye#İsveç#NATO

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