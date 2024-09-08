Blinken’den İngiltere ziyareti! İşte masadaki konular

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı gününe kadar sürmesi planlanan gezide Blinken'in ABD-İngiltere Stratejik Diyaloğu'nu açacağını ve “özel ilişkileri yeniden teyit edeceğini” söyledi. Blinken ziyareti kapsamında üst düzey hükümet yetkilileriyle de bir araya gelerek Hint-Pasifik, ABD, Avustralya ve İngiltere arasındaki AUKUS savunma paktı, Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’ya destek vermek için ortak çabalara ilişkin konuları ele alması bekleniyor.



Blinken’ın İngiltere’nin Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılabilecek teçhizat nedeniyle İsrail ile bazı silah ihracat lisanslarını askıya almasından bir hafta sonra ziyaret planlanması dikkat çekti.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül’de yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın İsrail’e silah satışına ilişkin bazı lisansları askıya alacağını duyurmuştu. Bu hamlenin silah ambargosu anlamına gelmediğini kaydeden Lammy, kararla birlikte İngiltere'nin şirketlere İsrail'e satış yapmaları için verdiği yaklaşık 350 lisansın 30'unun askıya alınacağını bildirmişti.



Avam Kamarası’nda konuşan Lammy, kararın İngiltere'nin silah ihracatı lisanslarının gözden geçirilmesinin ardından geldiğini ifade ederek, bazılarının “uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi ya da ihlal edilmesinin kolaylaştırılması için kullanılabileceği” yönünde “açık bir risk” bulunduğunu söylemişti.