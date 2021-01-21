Blinken’dan Türkiye’ye sert mesaj

Blinken önceki gün Senato’da yapılan onay oturumunda, Türkiye için “Stratejik ya da sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi.

Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini de söyledi. Blinken ayrıca, “Türkiye birçok konuda bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor. Bu bizim için önemli bir zorluk.

Bu konuda çok dikkatliyiz” dedi. Başkan Trump, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırım uygulama kararı almıştı.