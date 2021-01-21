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Dünya
Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Blinken’dan Türkiye’ye sert mesaj

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Blinken’dan Türkiye’ye sert mesaj
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Türkiye, Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için ılımlı mesajlar verirken yeni ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı olması beklenen Antony Blinken Ankara’ya sert mesajlar verdi.

Blinken önceki gün Senato’da yapılan onay oturumunda, Türkiye için “Stratejik ya da sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi.

Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini de söyledi. Blinken ayrıca, “Türkiye birçok konuda bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor. Bu bizim için önemli bir zorluk.

Bu konuda çok dikkatliyiz” dedi. Başkan Trump, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırım uygulama kararı almıştı.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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