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Blinken’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Antony Blinken#ABD
Blinken’dan Kiev’e sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 07:00

Ukrayna’nın işgal edilen toprakları Rus kuvvetlerinden geri almak için başlattığı karşı saldırının “yavaş ilerlediği” eleştirilerinin sürdüğü bir ortamda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kiev’e sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde dördüncü ayına giren karşı saldırıdaki ilerlemeyi takdir ettiğini kaydeden Blinken, “Ukrayna’nın sadece karşı saldırıda başarılı olmak için değil, uzun vadede güçlü bir caydırıcı güce sahip olmak için de ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz” dedi. Blinken’ın bugün de sürecek ziyareti sırasında Ukrayna kuvvetlerine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini de açıklaması bekleniyor. ABD’nin savaşın başından bu yana Kiev’e sağladığı askeri yardım 44 milyar doları geçti. Ukrayna, kuvvetlerinin son haftalarda özellikle ülkenin güney cephelerinde Rus savunmasını kırmayı başardığını açıklamıştı.

 

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#Ukrayna#Antony Blinken#ABD

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