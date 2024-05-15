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Blinken’dan Kiev’e destek ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Antony Blinken#Ukrayna
Blinken’dan Kiev’e destek ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e daha önce duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Blinken, ABD Kongresi’nin uzun süredir ertelenen 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini geçen ay kabul etmesinin ardından bu ülkeyi ilk kez ziyaret etti. ABD’li yetkililer ziyaretin bir süredir doğu cephesinde inisiyatifi Moskova’ya kaptıran Kiev yönetimine destek amacı taşıdığını belirtti. Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Blinken, “Bunun zor bir dönem olduğunu biliyoruz” derken, ABD’nin büyük yardım paketinin bir kısmının Ukrayna’ya ulaştığını ve savaş alanında “gerçek bir fark yaratacak” daha fazla yardımın da yolda olduğunu söyledi.

Blinken’dan Kiev’e destek ziyareti
Blinken ve Kuleba Kiev’deki bir pizzacıda öğle yemeği yedi.

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Zelenski de İngilizce hitap ettiği ABD’li Bakan’a Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını hatırlatarak özellikle Patriot sistemlerinin tedariki konusunda destek beklediklerini söyledi.

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#ABD#Antony Blinken#Ukrayna

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