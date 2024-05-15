Blinken’dan Kiev’e destek ziyareti

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Blinken, ABD Kongresi’nin uzun süredir ertelenen 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini geçen ay kabul etmesinin ardından bu ülkeyi ilk kez ziyaret etti. ABD’li yetkililer ziyaretin bir süredir doğu cephesinde inisiyatifi Moskova’ya kaptıran Kiev yönetimine destek amacı taşıdığını belirtti. Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Blinken, “Bunun zor bir dönem olduğunu biliyoruz” derken, ABD’nin büyük yardım paketinin bir kısmının Ukrayna’ya ulaştığını ve savaş alanında “gerçek bir fark yaratacak” daha fazla yardımın da yolda olduğunu söyledi.

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Blinken ve Kuleba Kiev ’deki bir pizzacıda öğle yemeği yedi.

Zelenski de İngilizce hitap ettiği ABD’li Bakan’a Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını hatırlatarak özellikle Patriot sistemlerinin tedariki konusunda destek beklediklerini söyledi.