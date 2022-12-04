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Blinken'dan Filistin-İsrail ihtilafı açıklaması: İki devletli çözüm umutlarını baltalayan her türlü eyleme karşı çıkmaya devam edeceğiz

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#ABD#İsrail#Filistin
Blinkendan Filistin-İsrail ihtilafı açıklaması: İki devletli çözüm umutlarını baltalayan her türlü eyleme karşı çıkmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 22:12

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında yaptığı konuşmada, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını belirterek, “İki devletli çözüm umutlarını baltalayan her türlü eyleme kesin olarak karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin başkenti Washington DC’de İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında konuştu. Blinken, Binyamin Netanyahu’nun seçim zaferinin ardından aşırı sağcılar ile kuracağı koalisyon hükümetine değinerek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail’de kurulacak yeni hükümeti kişilere göre değil izlediği politikalara göre değerlendireceğini ifade etti. Blinken, İsrail-ABD ilişkilerinin onlarca yıldır kurulan standartlara bağlı kalacağını aktararak, “İsrailli dostlarımızla dürüst ve saygılı bir şekilde konuşacağız” dedi.
Biden yönetiminin bir Filistin devletinin kurulması için çalışmaya devam edeceğini aktaran Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adımlar, kutsal yerlerin tarihi statükolarının bozulması, yıkımlar ve tahliyeler ile şiddete teşvik de dahil olmak üzere, iki devletli çözüm umutlarını baltalayan her türlü eyleme kesin olarak karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLLİLER EŞİT ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ÖLÇÜLERİNE SAHİP DEĞİLLER"

İsrail ile komşuları arasındaki normalleşmenin, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barışı inşa etmenin yerini alamayacağını aktaran Blinken, "Tarafları iki devlet ihtimalini baltalayacak adımlardan caydırmak yeterli değil. Çünkü gerçek şu ki, bugün Filistinliler ve İsrailliler eşit özgürlük ve güvenlik ölçülerine sahip değiller" dedi.

Batı Şeria'da İsrail'den veya Filistinlilerden gelen şiddete eşit muameleyi desteklediğini belirten Blinken, Biden yönetimin diplomasi ve yeniden sağlanan ekonomik yardım yoluyla Filistinlilerle yeniden ilişki kurma çabalarını hatırlattı. Filistinlilerin hayatlarını maddi olarak iyileştirme ihtiyacına dikkat çeken Blinken, ABD'nin İsrail'i buna uygun politika reformları başlatması için teşvik ettiğini açıkladı.

Blinken ayrıca, Filistin yönetimine de hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirme çağrısında bulunarak, “İsrail'in kalıcı barış umutlarını ilerletmek için adımlar atma sorumluluğu olduğuna inandığımız gibi, Filistin yönetimi de gerçek bir ortak olma iradesine sahip olduğunu göstermelidir" dedi.

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#ABD#İsrail#Filistin

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