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Blinken'dan Afrika'daki yönetimlere "reform" çağrısı

#Antony Blinken#ABD#Afrika
Blinkendan Afrikadaki yönetimlere reform çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika ülkelerine Etiyopya ve Sudan'daki krizlerin yol açtığı uyarılara kulak verme, kıtadaki yönetimlere reformları uygulama çağrısı yaptı.

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Blinken, Nijerya ziyareti kapsamında başkent Abuja'daki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Genel Merkezi'ne gitti.

Bakan Blinken, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afrika'ya yönelik politikasına değinerek, kıtadaki artan aşırılık, otoriterlik ve patlayan yolsuzluğun demokrasiyi, insan haklarını ve dünya nüfusunun büyük bir bölümünün geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Afrika ülkelerinin Etiyopya ve Sudan'daki krizlerin yol açtığı uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirten Blinken, yönetimleri daha iyi yönetişim için popüler talepleri ciddiye almaya ve reformları uygulamaya çağırdı.

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Bakan Blinken, Biden'ın Afrikalı liderlerle Washington'un kıtaya bağlılığını göstermek için bir zirve düzenlemeyi planladığını söyledi.

ABD'nin Afrika ülkelerinin gelişmiş ülkelerle ortaklıklarını sınırlamasını istemediğine işaret eden Blinken, "Bizimle olan ortaklıklarınızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Size seçenekler sunmak istiyoruz." dedi.
Afrika turu kapsamında daha önce Kenya'yı ziyaret eden Blinken'ın Nijerya'dan sonra Senegal'e gitmesi planlanıyor.

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#Antony Blinken#ABD#Afrika

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