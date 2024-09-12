Blinken'a Varşova'da "Gazze" protestosu

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Donald Tusk ile görüşen Bakan Blinken, daha sonra Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Blinken, "Dünkü Kiev ziyaretinizde, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahları Rusya topraklarında kullanmasına izin verildi mi?" sorusu üzerine, "ABD, Rus işgalinin ilk gününden itibaren Ukrayna'nın saldırıyı püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını istedi. Rusya'nın eylemleri, savaş alanındaki durum değişti, biz de bu duruma uyum sağladık" ifadelerini kullandı.

Kiev ziyaretinde Ukrayna'nın savaş alanındaki durumla başa çıkabilmek için neye ihtiyaç duyduklarını duymak istediğini aktaran Blinken, "Gelecekte, daha önce ne yaptıysak onu yapacağız, mevcut duruma uyum sağlayacağız. Bu Ukrayna'nın Rus saldırganlığı karşısında kendisini etkili şekilde savunması için elinde bulunan araçlar için de geçerli" şeklinde konuştu.

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"BATI, UKRAYNA'YA GETİRDİĞİ SİLAHLARIN RUSYA TOPRAKLARINDA KULLANILMASI YASAĞINI KALDIRMALI"



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise, Batı'nın Ukrayna'ya gelişmiş füze ve hava savunma sistemleri iletmeye devam etmesi, uzun menzilli silahların kullanımına getirdikleri kısıtlamayı ise kaldırması gerektiğini söyledi. Rusya'nın sivil hedeflere, konutlara, hastanelere, enerji santrallerine saldırarak savaş suçu işlediğini belirten Bakan Sikorski, "Saldırganlığın kurbanının kendisini savunma hakkı, kendisine saldıran hava saldırı araçlarına müdahale hakkı var. Ukrayna'nın Batı'nın verdiği silahları savaş suçlarını önlemede kullanma hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.

BLİNKEN'A GAZZE PROTESTOSU



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile görüştüğü sırada Filistin destekçisi bir grup Polonyalı tarafından protesto edildi. Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan protestocular sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarken, yetkilileri İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımı durdurmaya çağırdı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda göstericiler, "Blinken saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun", "ABD soykırımın suç ortağı", "Soykırımın finanse edilmesine son", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.