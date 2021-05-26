Blinken ziyaretinde ABD’ye Kudüs mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu’na turuna başladı. Blinken’ın ilk durağı dün İsrail’in başkenti Tel Aviv oldu. Blinken, İsrail işgali altındaki Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında 21 Mayıs’ta ateşkesle biten 11 günlük çatışma sonrasında bölgenin yeniden imarına dair önemli mesajlar verdi.

‘İMARA KATKI YAPACAĞIZ’

Netanyahu ile görüşmesi sonrası Blinken, Gazze’nin imarı konusunda ülkesinin uluslararası desteği sağlamak üzere çalışacağını ve 5.5 milyon dolarlık acil finansal yardımda bulunacağını söyledi. Blinken, imar yardımından Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın yararlanmaması için çalışacaklarını da ekledi. Daha sonra Ramallah’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile görüşen Blinken, ABD’nin Kudüs’teki Filistin konsolosluğunun yeniden açılacağını da duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN TABLO

Abbas, Blinken’ı Kudüs’te yer alan Kubbet-üs Sahra fotoğrafı önünde kabul etti. Son gerilimin yükselmesinde Filistinlilere Mescidi Aksa ve Kubbet-üs Sahra’nın bulunan Harem-üş Şerif’e girişte kısıtlama getirilmesi de etkili olmuştu.

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