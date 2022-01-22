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Blinken ve Lavrov Cenevre'de buluştu: Çiçekli masada Ukrayna sınavı

#Blinken#Lavrov#ABD
Blinken ve Lavrov Cenevrede buluştu: Çiçekli masada Ukrayna sınavı

Cenevre’de leylak ve orkidelerle donatılmış masada bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov, Ukrayna gerilimini ele aldı. Rus tarafı, Amerika’dan yazılı yanıt talebinde ısrar etti. Diplomatik temasların devamı yönünde görüşbirliğine varıldı.

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RUSYA ile Batılı ülkeler arasında geçen hafta yapılan Ukrayna krizi odaklı görüşmeleri ardından dün İsviçre’nin Cenevre şehrinde bir araya gelen ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov, diplomasi sürecini devam ettirme kararı aldı. Her iki ülkenin diplomasi misyon şefleri, dünkü Cenevre görüşmesinin nihai anlaşmanın yapılacağı yer olmadığını, tarafların niyet ve görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti.

LEYLAK VE ORKİDE

Öğle saatlerinde başlayan iki büyük güç arasındaki temaslar karşılıklı yerleştirilen iki uzun masada başladı. Her iki heyetin masalarının Rus tarafının inisiyatifiyle organize edildiği anlaşılan leylak, ortanca ve orkide çiçeklerinin yer aldığı bir dizi vazoyla süslenmiş olması dikkat çekti. İki bakanı görüntüleyen gazeteciler, “Anlaşılan bu son çiçekli görüşme oluyor” yorumunu yaptı.

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Blinken ve Lavrov Cenevrede buluştu: Çiçekli masada Ukrayna sınavı

LAVROV: ‘YAZILI GÜVENCE BEKLİYORUZ’

Blinken ile Lavrov arasında bir buçuk saat süren ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ilk açıklamalar yapıldı. Lavrov, mevcut temasın ara görüşme olduğu vurgusuyla, “Şimdiki temasa ‘ara görüşme’ adını vermek doğru olur. Blinken, bizi dinledikten sonra verdiğimiz aydınlatıcı bilgiler doğrultusunda bize yazılı cevap hazırlamalarının kolaylaşacağını da söyledi. 10 Ocak’tan bu yana beklediğimiz Rusya’nın güvenlik garantileri önerilerine ABD tarafından yanıtın önümüzdeki hafta hazırlanarak bize ulaştırılacağı söylendi. Umarım yazılı yanıt sürüncemede kalmaz. Ayrıca bir ricada bulundum. Washington’dan yazılı açıklamayı beklerken şimdi sözlü olarak Rusya önerileri hakkında bana verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaşmasını istedim” dedi.

BLINKEN:‘BEDELİ AĞIR OLUR’

ABD ve Rusya’nın diplomasi masasında kalma kararı aldıklarını belirten Bakan Blinken, “Haftaya Rusya’nın talep ettiği yazılı metnin hazırlanması üzerinde çalışacağız. Aynı zamanda Rus meslektaşıma yeniden uyarıda bulundum. Olası askeri müdahalenin ağır sonuçlar doğuracağını hatırlattım” dedi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta sonu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek hafta Rusya’ya talep ettiği yazılı yanıtın verileceğini açıkladı. Rusya, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlememesi, 1997 yılı sonrası NATO’ya kabul edilen ülkelerden askerlerin geri çekilmesi ve son olarak Rusya sınırlarına yakın bölgelere saldırı silahları yerleştirilmemesini talep ediyor. NATO Sözcüsü Oana Lungescu “Rusya’nın talepleri, NATO üyelerini birinci ve ikinci sınıf şeklinde ayırmak anlamına geliyor, bunu kabul edemeyiz” açıklamasında bulundu.

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TÜRKİYE’NİN ÖNERİSİNE ‘DONBAS’ VURGULU YANIT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözüme kavuşturulması için arabuluculuk önerisine Kremlin’den bir açıklama geldi. Ankara’nın Moskova’da henüz resmi önerinin iletilmediğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye’nin üstlenmeyi önerdiği arabuluculuk misyonu hakkında şu ana kadar Ankara’dan resmi bir belge gelmedi. Ancak Türkiye’de üst düzey yetkililer bu konuda yaptıkları açıklamalarda Rusya ve Ukrayna liderleri yanı sıra Donbas temsilcilerini de Türkiye’ye davet etmeye hazır olduklarını dile getirmesi kayda değer bir gelişme. Daha önce de dile getirmiştik. Rusya, bu krizin bir an önce çözüme kavuşması için tüm iyi niyet girişimlerine açıktır” ifadesini kullandı. Erdoğan, dün bir açıklama daha yaparak “Rusya ve Ukrayna arasında barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz” dedi.

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#Blinken#Lavrov#ABD

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