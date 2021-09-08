Blinken, Taliban'ı tanıma şartını açıkladı

Afganistan konusunda 20 ülkenin katılımıyla gerçekleşen video konferansta konuşan Blinken, Taliban'ın açıkladığı yeni hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Blinken, "Açıklanan geçici hükümet ya da nihai kurulacak bir Afgan hükümeti de dahil Taliban'ı, yabancı ülke vatandaşları, vize sahipleri ve Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edeceğine yönelik verdiği sözü tutmaya mecbur bırakmalıyız." ifadesini kullandı.



Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur." değerlendirmesinde bulundu.



Blinken, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin "kapsayıcılık testini" geçemediğinin altını çizerek, kabinedeki isimlerin geçmişinin kendilerine kaygı verdiğini ve hükümette hiç kadın olmamasının not edildiğini aktardı.

'CHARTER UÇUŞLARA İZİN VERMESİ LAZIM'

Taliban'ın uluslararası meşruiyet kazanması için verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Taliban'ın dolaşım hakkına saygı duyduğunu göstermesinin bir yolu da belgeleri tam kişiler için yapılan charter uçuşlara izin vermesi. Hepiniz Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bekletilen charter uçakları biliyorsunuz. Bu konuda Taliban ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.



Blinken, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'ın charter uçakların kalkmasına izin vermediği ve Amerikan vatandaşlarını rehin tuttuğu iddialarını reddetmişti.



ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Michael McCaul, 5 Eylül'de katıldığı Fox News yayınında açıklamalarda bulunmuştu.



Taliban'ın Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları ve Afgan tercümanları taşıyan 6 Amerikan uçağını Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda tuttuğunu belirten McCaul, Taliban'ın Washington yönetimi kendilerini resmen tanıyana kadar bu kişilerin ayrılmasına izin verilmeyeceğini öne sürmüştü.

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