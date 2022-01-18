Blinken, Rusya’yı görüşmek üzere Ukrayna ve Almanya’ya gidiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi İşte o sözler...İsmail Kartal sezon sonunda devam edecek mi? İşte o sözler...#Fenerbahçe
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandıHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı#Başakşehir
Ekonomide kritik toplantı sona erdi... İlk açıklama geldiEkonomide kritik toplantı sona erdi... İlk açıklama geldi#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Büyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişlerBüyük skandal ortaya çıktı... Koronavirüse yakalanan mahkumlara vermişler!#ABD
Dünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyorDünyanın en pahalı satışı olacak... Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor#Villa Aurora
77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı77 kişiyi hiç acımadan öldürmüştü...Mahkemede yaptıklarına kimse inanamadı #Anders Behring Breivik
Fiyatı dudak uçuklattı Microsoft oyun devini satın aldıFiyatı dudak uçuklattı! Microsoft oyun devini satın aldı#Microsoft
HDP’ye kapatma davasında yeni gelişme Ek delil olarak gönderildiHDP’ye kapatma davasında yeni gelişme! Ek delil olarak gönderildi#HDP
Bu grafikler bize çok şey anlatıyor İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...Bu grafikler bize çok şey anlatıyor! İşte verilerle dünyada Omicron fırtınası...#Koronavirüs
Yoğun bakımda hasta yakını olmak... Dikkatle izledim ve çok şey öğrendimYoğun bakımda hasta yakını olmak... 'Dikkatle izledim ve çok şey öğrendim'#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERDünya Haberleri

Blinken, Rusya’yı görüşmek üzere Ukrayna ve Almanya’ya gidiyor

#ABD#Blinken#Ukrayna
Blinken, Rusya’yı görüşmek üzere Ukrayna ve Almanya’ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunu ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını görüşmek üzere 18-20 Ocak tarihlerinde Ukrayna ve Almanya’ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın resmi temaslarda bulunmak üzere 18-20 Ocak tarihlerinde Ukrayna ve Almanya’ya ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada ziyaret kapsamında, ABD’nin Avrupalı müttefikleri ve partnerleriyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidine karşı ortak çabalar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Ziyaretine Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başlayacak olan Blinken, 19 Ocak’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelecek.

Washington’ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğinin vurgulanacağı görüşmelerde, Blinken’in ABD büyükelçiliği personeliyle bir araya gelerek Rusya’nın gerginliği arttırması durumunda uygulanacak planları görüşeceği belirtildi.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Blinken 20 Ocak’ta Almanya’nın başkenti Berlin’e geçerek burada Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlıklarının yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan tutumunu engellemek için ortak çabaların ele alınacağı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Blinken#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19