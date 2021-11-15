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Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki krizden Belarus ile Rusya'yı sorumlu tuttu

#Blinken#Belarus#Polonya
Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki krizden Belarus ile Rusyayı sorumlu tuttu

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tuttu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya'yı sorumlu tuttuklarını dile getirdi. Açıklamada, "Lukaşenko rejiminin eylemleri bölgedeki güvenliği tehdit edip ayrışmayı körüklerken Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlarından dikkatleri başka tarafa çekmeyi amaçlıyor." değerlendirmesine yer verildi.
Blinken ayrıca, Belarus'un "mültecileri kendi çıkarları için kullandığını" savunarak bu ülkeye ve Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının artabileceği uyarısında da bulundu.

POLONYA-BELARUS SINIRINDAKİ KRİZ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti. Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor. İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

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