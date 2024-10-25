Blinken Ortadoğu’da İsrail bildiğini okuyor

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesi, ABD ve Mısır arasında Gazze’de ateşkes sağlanması için görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Blinken da “Bölgedeki bu sancılı dönemin artık sona ermesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan ve Gazze Şeridi’ni vurmayı sürdürüyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a önceki gece dokuz hava saldırısı düzenlendi. Lübnanlı yetkililer bombardımanlarda en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Lübnan ordusuna mensup üç askerin de öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı okula da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9’u çocuk olmak üzere 17 Filistinli sivil hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

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FİDAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, telefonda Gazze ve Lübnan’daki son durumu değerlendirdi. Fidan, özellikle Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını vurgulayarak, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi. Blinken da, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başsağlığı diledi.