Blinken: NATO süreci olumlu sonuçlanır

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Finlandiya ve İsveç’in NATO başvurularının bir süreç olduğunu ve bu süreçte ülkelerin endişelerini dile getirebileceğini söyleyen Antony Blinken, “İsveç ve Finlandiya endişelerin giderilmesi için Türkiye’yle doğrudan temas halinde. Ben sorunun aşılabileceğinden eminim” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta New York’ta görüştüğünü hatırlatan Blinken, bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO’ya katılacağına inandıklarını belirtti.

‘SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ’

Son dönemde iki kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini vurgulayan Haavisto, “Finlandiya, Türkiye ile NATO üyelik sürecine ilişkin sorunların aşılması için aktif temas halinde. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin dile getirdiği (PKK ve teröre destek verilmesiyle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.