MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBlinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü
GeriDünya Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda yaptığı görüşmede, geçici hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü ve yeni geçici Ulusal Birlik Hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede, Libya'daki çatışmaların kucaklayıcı bir siyasi süreçle sona erdirilmesinin, kamuya gerekli hizmetlerin sağlanmasının ve ülkede 24 Aralık'ta serbest, adil ve güvenilir seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

İkilinin, ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin çekilmesi gerektiği konusunu da görüştükleri aktarılan açıklamada, Blinken ve Dibeybe'nin, Libya'da 20 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının gerekliliğine dikkati çektiği bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi