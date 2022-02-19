Blinken ile Lavrov haftaya tekrar masaya oturacak

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ABD ile Rusya arasında bir aydan bu yana devam eden diplomaside önceki akşam yeni adım atıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington yönetimine 10 sayfadan oluşan “Bu da bizim yanıtımız” mektubunu iletti.

Rusya’nın yanıtında ABD’nin daha önce verdiği yazılı cevaptan Moskova’nın tatmin olmadığı da sert bir dille vurgulandı. Moskova ile Washington arasında mektuplu restleşme devam ederken, önümüzdeki hafta iki ülke Dışişleri Bakanları Bilnken ile Lavrov’un tekrar bir araya gelecekleri açıklandı. Büyük olasılıkla Cenevre’de yapılacak görüşme hakkında kısa açıklama yapan Lavrov, “Yapacağımız yeni görüşmenin son derece yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.