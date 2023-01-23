‘Blinken gelecek’ iddiası

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Yunan medyasına göre, önceden programlanmış olmamasına rağmen, Blinken’ın Türkiye ve ve Yunanistan’ı ziyaret nedeni, seçim öncesi dönemde, herhangi bir gerginlik yaşanması ihtimalini önlemek. Aynı haberlerde, Yunanistan’a 21 Şubat’ta gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı’nın Atina ve Ankara’nın yanı sıra Kudüs’ü de ziyaret edeceği belirtildi.

BÜYÜKELÇİDEN ILIMLI MESAJ

Bu arada, haftalık To Vima gazetesine konuşan ABD’nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Ukrayna’da savaşın devam ettiği bir sırada, NATO müttefiklerinin daha çok birlik içinde olmaları gerektiğini söyleyerek “ABD, gerginlikleri daha da tırmandırabilecek retorikten kaçınılması için tarafları cesaretlendiriyor. Müttefiklerimiz Türkiye ile Yunanistan’ın,bölgede barış ve güvenliğin korunması ve aralarındaki meseleleri uluslararası hukuka uygun şekilde, diplomasi yoluyla çözmeleri son derece önemlidir” dedi.

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Yunan asıllı Tsunis, demecinde şunları söyledi: “Boğazlar ve Türkiye önemini korumaya devam edecek. Yunanistan’ın bir şey kazandığında, Türkiye’nin bir şey kaybettiğini düşünmemiz yanlış. İstikrarlı, barışsever ve refah içinde olan bir Türkiye, en çok Yunanistan’ın yararınadır. Ben, hem ailemin doğduğu ülkedeki (Yunanistan kastediyor)çocukları, hem ABD’deki, hem de Türkiye’deki çocukları seviyorum. Her ülkenin çocuklarını seviyorum.”