Blinken duyurdu: Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık ek askeri yardım

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ABD, Ukrayna’ya askeri yardımlarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek askeri finansman sağlayacaklarını duyurarak, çok ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın hızla cepheye gönderileceğini aktardı.



Ukrayna’nın Rusya'nın acımasız saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Blinken, "Mühimmat, zırhlı araçlar, füzeler, hava savunma sistemleri için acele ediyoruz. Askerleri ve sivilleri korumak için bunları cepheye ulaştırmak için acele ediyoruz" ifadelerini kullanarak, hava savunma sistemlerinin "en önemli öncelik" olduğuna vurguladı.