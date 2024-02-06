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Blinken 5. kez Ortadoğu’da

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Suudi Arabistan#Blinken
Blinken 5. kez Ortadoğu’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’den bu yana 5. kez Ortadoğu turu gerçekleştiriyor. Dün ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelen Blinken, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Prens Selman ile Gazze Şeridi’ne insani yardımı artırma ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti. Blinken açıklamasında, “Çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için bölgede diplomasiye devam edeceğiz” dedi. Hamas ve İsrail arasında süren ateşkes anlaşması için pazarlıkların sürdüğü bir gündemde Ortadoğu’yı ziyaret eden Blinken, 8 Şubat’a kadar Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria’yı ziyaret edecek. Blinken’ın ziyaretleri kapsamında ‘esir takası ve insani ara’ konularını da görüşmesi bekleniyor.

 

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#ABD#Suudi Arabistan#Blinken

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