Blim insanlarından kadınlara koronavirüs uyarısı

ABD ve İngiltere'de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada; hamile ya da doğum kontrol hapı kullan kadınların koronavirüse yakalanması durumunda kan pıhtılaşmasının ölümcül düzeyde yükselebilme ihtimali olduğunu açıkladı.

ABD’de yayımlanan yeni bir araştırmada; hamile olan, doğum kontrol hapı kullanan ya da hormon desteği alan kadınların koronavirüse (Covid-19) yakalanması durumunda kan pıhtılaşma riskinin ölümcül seviyede yüksek olabileceği belirtildi.

Araştırmanın eş yazarı Dr. Daniel Spratt koronavirüsün sağlık problemi yaşamayan insanlarda dahi kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini belirtti.

Öte yandan uzmanlar, ABD'de 9 milyondan fazla Amerikalı kadının doğum kontrol hapı kullandığına dikkat çekti.