Blair’ın Gazze kurulunda Siyonist var Filistinli yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta sunduğu 20 maddelik barış planının ardından Gazze’nin işgalinin sona erdirilmesine yönelik İsrail ve Hamas arasındaki diplomatik trafiğin hızlandığı bu dönemde, Gazze’de nasıl bir geçici yönetim kurulacağına dair tartışmalar sürerken, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın önerdiği planın ayrıntıları sızdı. İngiltere merkezli Middle East Eye’ın ortaya çıkardığı taslağa göre, “Gazze Uluslararası Geçici Otoritesi” (Gita) adlı yapı, en üstte uluslararası milyarderler ve işinsanlarının yer aldığı bir kurul tarafından yönetilecek. Washington’ın da desteğine sahip olan planda en altta ise sıkı denetimden geçmiş “tarafsız” Filistinli yöneticiler olacak. Sızan belgelere göre, Gita kurulunda yer almak üzere dört kişinin adı geçiyor.

KİM BU MİLYARDERLER?

Kurulda “muhtemelen iş veya güvenlik sektöründen” en az bir Filistinli temsilci olacağı kaydedilen Blair taslağında “yönetici ve finansal uzmanlığa sahip önde gelen uluslararası isimler” olarak anılan dört tanınmış ismin hiçbiri Filistinli değil. Bu isimler belgelerde Birleşmiş Milletler’in eski Gazze Koordinatörü Sigrid Kaag, ABD’nin en büyük özel sermaye şirketlerinden birinin sahibi milyarder Marc Rowan, telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Mısırlı milyarder Naguib Sawiris ve İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü’nün CEO’su Aryeh Lightstone olarak yer alıyor. Öte yandan herhangi birine resmi teklif iletildiğine dair bir işaret yok. Tamamı dış aktörlerden oluşan listedeki isimlerin, Gita’nın “tarafsızlık” beklentilerine ne ölçüde uyacağı ise soru işaretlerine yol açmış durumda. İsrail ve ABD’ye yakınlığıyla dikkat çeken bu isimler geçmişteki görevleri ve açıklamaları nedeniyle eleştirilere konu oldu.

İSRAİL BAĞLANTILI İSİMLER

- Listenin ilk sırasındaki işinsanı ve haham olan Lightstone, ABD ve İsrail destekli yardım dağıtım mekanizması Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) kurulması ve ilerlemesinde önemli rol oynadı. Gazze’nin “sahil mülkünün” “çok değerli” potansiyelinden sık sık bahseden Lightstone’un aynı zamanda İbrahim Anlaşmaları’nın müzakere sürecinde doğrudan dahil olan bir isim. Lightsone’un Siyonist bazı gruplarla finansal bağları olduğu biliniyor.

- Kendisini “İsrail’in ve ordusunun gururlu bir destekçisi” olarak tanımlayan Wall Street milyarderi Marc Rowan ise İsrail’in Gazze’deki soykırımıyla ilgili “haklı bir savaş” ifadesini kullanmasıyla tanınıyor.

- ABD ve İngiltere öncülüğünde Afganistan’ın işgalinin ardından harabeye dönen ülkenin “yeniden inşası”nda Tony Blair ile birlikte yer alan Naguib Sawiris ise Mısır’daki Müslüman Kardeşler karşıtı çizgisiyle öne çıkan bir figür.

- Son olarak listedeki en tartışmasız isim olan Sigrid Kaag, 2023-2025 yılları arasında BM’nin Gazze insani yardım ve yeniden yapılanma koordinatörlüğünü yürütmüştü.

