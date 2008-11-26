Blair’e Amerikan telekulağı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Barcelona ile anlaşan Xaviden Al Sadda duygusal vedaBarcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda!#Barcelona
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Blair’e Amerikan telekulağı

Blair’e Amerikan telekulağı

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Tony Blair’in sürekli olarak telefon konuşmalarını gizlice dinlediği ortaya çıktı. NSA’nın, Blair’in özel yaşamıyla ilgili bir de dosya tuttuğu da ifade ediliyor. NSA, Irak geçici cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in eski nişanlısıyla yaptığı aşk konuşmalarını da dinlemiş.

ABD’de son derece gizli Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Tony Blair’in sürekli olarak telefon konuşmalarını dinlediği bildirildi. NSA’nın, Blair’in görevdeyken özel yaşamını izlemeye alarak gizli bir dosya tuttuğu da belirtildi. NSA, Irak geçici Cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in nişanlısıyla yaptığı özel konuşmaları da dinlemiş.

Blair ve El Yaver ile ilgili telekulak olayı, NSA’nın eski Arapça uzmanı ajan Murfee Faulk’un (39), ABC News’e yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Faulk, 2006 yılını kapsayan ve Blair’in özel hayatına ait bilgilerin bulunduğu dosyalar gördü.

ABC’ye konuşan Faulk, telefon kayıtları ve belgelerin yer aldığı "Anchory" kod adlı NSA’nın veri tabanında rastladığı Blair dosyasının ayrıntılarını açıklamamakla birlikte, söz konusu bilgilerin kişisel olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ihlali

ABC News’e konuşan bir diğer eski Amerikan istihbarat görevlisi ise, ABD ile İngiltere arasında birbirlerinin liderlerine hakkında gizlice bilgi toplamamaya yönelik uzun soluklu bir anlaşma olduğunu belirterek, "Eğer Blair dosyası doğruysa, bu bizim İngiltere’yle yaptığımız anlaşmanın büyük bir ihlalidir" şeklinde konuştu.

Georgia’daki Fort Gordon Üssü’nde görev yapan eski ajan Faulk, sessizliğini ilk kez geçen ay, NSA’nın Irak’taki gazeteciler, yardım görevlileri ve askerlerin özel telefon görüşmelerini dinlediğini yönündeki açıklamaları ile bozmuştu. Bu açıklamalardan sonra ABD senatosu soruşturma başlatmıştı. Başkan George Bush, NSA’nın Amerikan vatandaşlarının telefonlarını dinlediği iddialarını reddetmişti.

Tepkiler

Blair’in gizlice dinlenmesi, İngiliz basınında tepkilere yol açtı. Daily Telegraph gazetesi, Bush yönetiminin terörle mücadelede en yakın müttefiğinin özel telefon görüşmelerini dinletmesi iddialarını "Utanç verici" olarak nitelendirdi.

El Yaver de dinlendi

NSA’nın, Irak’ın işgal sonrası geçici cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in eski nişanlısı şimdiki eşi Nesrin Barvari ile yaptığı aşk konuşmalarını da dinlendiği iddialar arasında yer alıyor.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin