Blair’e Amerikan telekulağı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Tony Blair’in sürekli olarak telefon konuşmalarını gizlice dinlediği ortaya çıktı. NSA’nın, Blair’in özel yaşamıyla ilgili bir de dosya tuttuğu da ifade ediliyor. NSA, Irak geçici cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in eski nişanlısıyla yaptığı aşk konuşmalarını da dinlemiş.

ABD’de son derece gizli Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Tony Blair’in sürekli olarak telefon konuşmalarını dinlediği bildirildi. NSA’nın, Blair’in görevdeyken özel yaşamını izlemeye alarak gizli bir dosya tuttuğu da belirtildi. NSA, Irak geçici Cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in nişanlısıyla yaptığı özel konuşmaları da dinlemiş.



Blair ve El Yaver ile ilgili telekulak olayı, NSA’nın eski Arapça uzmanı ajan Murfee Faulk’un (39), ABC News’e yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Faulk, 2006 yılını kapsayan ve Blair’in özel hayatına ait bilgilerin bulunduğu dosyalar gördü.



ABC’ye konuşan Faulk, telefon kayıtları ve belgelerin yer aldığı "Anchory" kod adlı NSA’nın veri tabanında rastladığı Blair dosyasının ayrıntılarını açıklamamakla birlikte, söz konusu bilgilerin kişisel olduğunu söyledi.



Anlaşmanın ihlali



ABC News’e konuşan bir diğer eski Amerikan istihbarat görevlisi ise, ABD ile İngiltere arasında birbirlerinin liderlerine hakkında gizlice bilgi toplamamaya yönelik uzun soluklu bir anlaşma olduğunu belirterek, "Eğer Blair dosyası doğruysa, bu bizim İngiltere’yle yaptığımız anlaşmanın büyük bir ihlalidir" şeklinde konuştu.



Georgia’daki Fort Gordon Üssü’nde görev yapan eski ajan Faulk, sessizliğini ilk kez geçen ay, NSA’nın Irak’taki gazeteciler, yardım görevlileri ve askerlerin özel telefon görüşmelerini dinlediğini yönündeki açıklamaları ile bozmuştu. Bu açıklamalardan sonra ABD senatosu soruşturma başlatmıştı. Başkan George Bush, NSA’nın Amerikan vatandaşlarının telefonlarını dinlediği iddialarını reddetmişti.



Tepkiler



Blair’in gizlice dinlenmesi, İngiliz basınında tepkilere yol açtı. Daily Telegraph gazetesi, Bush yönetiminin terörle mücadelede en yakın müttefiğinin özel telefon görüşmelerini dinletmesi iddialarını "Utanç verici" olarak nitelendirdi.



El Yaver de dinlendi



NSA’nın, Irak’ın işgal sonrası geçici cumhurbaşkanı Gazi el Yaver’in eski nişanlısı şimdiki eşi Nesrin Barvari ile yaptığı aşk konuşmalarını da dinlendiği iddialar arasında yer alıyor.