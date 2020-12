Bizonlardan ders niteliğinde görüntü! Belediyeden açıklama geldi

Polonya'nın doğusunda Belarus sınırına yakın Narewka kasabasında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 Avrupa bizonu görenleri şaşkına çevirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen 2 bizon önce kaldırımda bekledikten sonra yolun müsait olduğuna kanaat getirerek karşıya geçti. Bizonlar yolun ortasına vardıkları esnada yolun iki yönünde beliren iki araç bizonlara yol verdi.

Arkadaşlarının gerisinde kalan 3’üncü bizon ise yolda bekleyen iki aracı fark ederek, önce sağa sonra sola bakarak araçların hareket etmediğinden emin olduktan sonra koşar adımlarla karşıya geçti. "Bizonlar bile trafik kurallarına uyuyor" dedirten o anlar kadın sürücü tarafından an be an kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Narewka Belediyesi, Narewka sokaklarında Avrupa bizonlarına sık sık rastlandığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bir zamanlar yalnızca ormanlar ve tarlalarda görülmekte olan bu hayvanların artık insanları benimsediğini belirten Belediye, söz konusu bizonların insanlardan korkmak yerine artık insanların davranışlarını taklit ettiklerini belirtti.