‘Bizim planımızı bekleyin’... Ürdün ve Mısır Trump’a direniyor

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Gazze Şeridi’ni ele geçirerek Filistinlileri kendi topraklarından sürme planında ısrar eden ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, “Arap devletlerinin kendi planlarını ortaya koyacaklarını” söyledi.

‘PRATİK FİKİRLER SUNDUK’

Oval Ofis’teki görüşmede ABD Başkanı’nın “Gazze’yi devralacaklarını ve buranın ABD’nin yetkisinde olacağını” tekrar etmesine karşın Kral Abdullah, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Kameralar önünde temkinli ve diplomatik bir dil kullanan Kral Abdullah, baş başa görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise “Trump’a Ürdün’ün, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim” dedi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de “Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi’ni yeniden inşa etmeye yönelik bir Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu” söyledi. Safedi, Kral Abdullah’ın, Trump’la görüşmesinde “pratik fikirler” sunduğunu da belirtti.

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Ürdün Kralı’nın bahsettiği planın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Kahire yönetimi, Trump’ın açıklamalarının ardından 27 Şubat’ta Mısır’da Gazze konulu olağanüstü Arap zirvesi düzenleneceğini açıklamıştı. Siyasi analistler, planın zirvenin ardından paylaşılabileceğini belirtirken zirvenin mevcut başkanı Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife’nin, bu hafta sonu Trump ile görüşmesi bekleniyor. Mısır medyasının bildirdiğine göre, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’nin planlanan Washington ziyareti ise iptal oldu. Mısırlı kaynaklar, “gündemde Filistinlileri Gazze’den çıkarma planı olduğu sürece”, Sisi’nin ABD’ye gitmeyeceğini söyledi. Trump ve Sisi arasında 1 Şubat’ta gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Mısırlı mevkidaşına Beyaz Saray’ı ziyaret etmesi için açık davette bulunmuştu.

HAMAS’TAN TAKDİR

Hamas, Ürdün ve Mısır’ın Filistinlilerin Gazze’den zorla yerinden edilmesini reddederek bir Arap planı hazırlama çabalarını takdir ettiğini belirten bir açıklama yayınladı. Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’nin Dışişleri Bakanlığı da Ürdün Kralı’nın Washington’daki yorumlarını ve Mısır, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin plana karşı tepkilerini “cesur ve kardeşçe” olarak nitelendirerek Gazze’nin “Filistin, Arap ve uluslararası mutabakattan yararlanan ve uluslararası ve ortak kurumların katkısıyla uygulanan sağlam bir plana” ihtiyacı olduğu yönünde açıklamada bulundu.

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Başkan Trump, Gazzelileri Mısır ve Ürdün’e sürme planından bahsederken iki ülkenin mültecileri gönüllü olarak kabul etmemesi durumunda Amerikan yardımlarını kesme tehdidinde bulunmuştu.

SİSİ VE ABDULLAH GÖRÜŞTÜ

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Kral Abdullah dün telefonda görüştü. İki liderin, “Filistin halkını topraklarından çıkarmadan Gazze Şeridi’nin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasının önemine” vurgu yaptığı belirtildi.

MACRON: GAZZE BOŞ ARAZİ DEĞİL

KRAL Abdullah ile görüşmesinde Gazze’yi ele geçirme planını tekrarlayan Trump’a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da karşı çıktı. Trump’ın Gazze planını reddeden Macron, Filistinlilere “saygı” çağrısında bulundu. “Gazze, boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. 2 milyon insana, ‘Tamam şimdi tahmin edin ne olacak? Buradan gideceksiniz’ diyemezsiniz” şeklinde konuşan Macron, yapılması gerekenin “gayrimenkul planı değil siyasi çözüm” olduğunu belirtti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria topraklarından sürülmesinin bölge için “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde konuşan Gheit, “100 yıldır bu fikirle mücadele eden Arap dünyası için bu kabul edilemez” dedi.

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Birleşmiş Milletler’den (BM) 30’dan fazla insan hakları uzmanı ortak bir açıklama yayınlayarak Trump’ın planını kınadı. Açıklamada “Yabancı bir toprağı zorla ilhak etmek, nüfusunu baskıyla sınır dışı etmek ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakmak açıkça yasadışıdır” denildi.