‘Bizim kız’ göçmenleri umutlandırdı

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İlk kez sandığa giden 18 yaşındaki Sumeja Skeva, El Cezire’ye verdiği röportajda “Zenginlerden vergi almalarını ve herkes için daha fazla fırsat yaratmalarını istiyorum” derken, 26 yaşındaki Michael Akan da özellikle yüksek kiralardan şikâyet ederek Eralp’in vaat ettiği değişiklikleri görmekten mutluluk duyacağını belirtti. Neukölln’de kitabevi işleten Ana Pareja ise Eralp’in göçmen kökenine dikkat çekerek, “Bizim gibi göçmen kökenli bir kadın göreceğiz. Hemen neyin değişeceğini bilmiyoruz ancak kiradan temizliğe kadar sunduğu her öneri önemli” ifadelerini kullandı. Eralp de dün yaptığı açıklamada “Bütün insanlar ama özellikle de göçmen kökenli insanlar beni çok destekledi. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi Berlin’i daha yaşanabilir bir yer yapacağız” diye konuştu.

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İSRAİL ENDİŞELİ

Eralp’in zaferi İsrail cephesinde ise endişe yarattı. İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Alman basınına yaptığı açıklamada, “Sol Parti’nin Berlin’deki zaferinin ardından Yahudi cemaati için varoluşsal tehdit belirdiğini” öne sürdü. Prosor, “Eralp’in başarısının Yahudi yaşamının devamını önemseyen herkesi endişelendirmesi gerektiğini” iddia etti. Almanya’daki Yahudilerin Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’e, Sol Parti ile koalisyon hükümeti kurmamaları yönünde çağrıda bulundu.