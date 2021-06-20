‘Bizim Greta’dan Marmara için çağrı: Deniz kirliliğine dur demeliyiz

Soğuk girdabına kapılıp donarak ölen bir fok balığının resmini gördükten sonra iklim aktivisti olmaya karar veren 13 yaşındaki Deniz Çevikus, çevre konularında büyüklere örnek olacak aktivitelere imza attı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in yaptığı eylemlerden etkilenen Çevikus, “Fridays For Future” (Gelecek İçin Cumalar) hareketini öğrencisi olduğu ortaokulda başlattı. 15 Mart 2019’da iklim grevine başlayan Çevikus bu hafta 117’nci eylemini yaptı.

ARKADAŞLARIMLA BAŞLADIM

Çevikus, iklim grevlerine başlama sürecini şöyle anlattı: “İklim felaketlerinde ölen, yaşam alanını kaybeden, karnını doyuramadığı için göç etmek zorunda kalan pek çok hayvanın olduğunu öğrendim. Gelişmiş ülkelerin karbon emisyonlarıyla sebep olduğu iklim krizi yüzünden hayvanların ölüyor olması beni çok üzdü. Tam o sıralar, bütün dünyada küresel iklim grevi için çağrı yapılıyordu. Ben de pankartımı hazırlayıp İstanbul’daki eyleme katıldım. İklim aktivistliğim böylece başlamış oldu.

DOĞAYLA SAVAŞMAYALIM

Artık doğayla savaşmayı bırakmalı ve onun kendini onarmasına yardımcı olmalıyız. Deniz salyasının giderilmesi bir anda olabilecek bir şey değil. Yüzeysel temizliklerle sonuç almak da mümkün değil. Müsilaj sorununu mutlaka kaynağından çözmeliyiz. Sorunu yaratan faktörlerden biri deniz suyu sıcaklığındaki artış, dolayısıyla iklim krizi olduğu için, öncelikle atmosfere karbon salarak dünyamızı ısıtmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Marmara Denizi’nde bu yılki su sıcaklığı son 40 yıllık sıcaklıkların 2.5 derece üzerinde. Bir diğer faktör, denize boşalttığımız lağım, tarım ve sanayi atıkları. Bunlar da müsilajın en önemli sebeplerinden biri. Bunu mutlaka durdurmak zorundayız. Sanayi tesislerinin, kanalizasyonların ve tarım alanlarından derelere, sonra da denize karışan suni gübrelerin Marmara’yı kirletmesine acilen dur demeliyiz. Aksi takdirde Marmara Denizi’nde ekosistemlerin dengesi iyice bozulacak ve hiç hayal edemeyeceğimiz, çok kötü sonuçlara yol açacak.”



Greta Thunberg öncüsü olduğu “İklim için okul grevi” eylemleri tüm dünyada ses getirdi.

Deniz Çevikus eylemlere başladığında 11 yaşındaydı.

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